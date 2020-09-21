Анна Семенович пришла в ужас от школьного туалета в Калуге

Анна Семенович выступила на Дне микрорайона Турынино в субботу, 19 сентября.

Гримерку звезде организовали в 44-й школе. Перед выступлением певица решила прогуляться по пустым школьным коридорам и заглянула в туалет. Увиденное привело ее в недоумение.

- Моя гастрольная жизнь в школе. Мы переодеваемся, скоро выход, я решила зайти в школьный туалет. А почему, я извиняюсь, в туалете нет дверей? Чтобы детки смотрели друг на друга? – написала Семенович в сторис своего Инстаграмм.