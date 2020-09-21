Мать-алиментщица решила вернуть ребенка, накопив 60 тысяч долга

Жительница Калужской области задолжала родному сыну 60 тысяч рублей алиментов, за что по решению суда была отправлена на 50 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба судебных приставов по Калужской области.

Ребенку, который сейчас проживает с опекуном, она должна была выплачивать четверть своих доходов. 60-тысячный долг женщина сейчас отрабатывает на работах по благоустройству поселка.

Между тем, меры принудительного исполнения и регулярные беседы судебных приставов с должницей дали положительный результат. Женщина решила встать на путь исправления. Во время исполнения наказания она официально устроилась на работу в одно из медицинских учреждений и погасила часть задолженности по алиментам. А в ближайшее время планирует восстановиться в родительских правах и вернуть себе родного ребенка.