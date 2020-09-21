$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Мать-алиментщица решила вернуть ребенка, накопив 60 тысяч долга

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 21.09.2020 08:45 0 584
Мать-алиментщица решила вернуть ребенка, накопив 60 тысяч долга

Жительница Калужской области задолжала родному сыну 60 тысяч рублей алиментов, за что по решению суда была отправлена на 50 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба судебных приставов по Калужской области.

Ребенку, который сейчас проживает с опекуном, она должна была выплачивать четверть своих доходов. 60-тысячный долг женщина сейчас отрабатывает на работах по благоустройству поселка.

Между тем, меры принудительного исполнения и регулярные беседы судебных приставов с должницей дали положительный результат. Женщина решила встать на путь исправления. Во время исполнения наказания она официально устроилась на работу в одно из медицинских учреждений и погасила часть задолженности по алиментам. А в ближайшее время планирует восстановиться в родительских правах и вернуть себе родного ребенка.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 21.09.2020 08:45 0 584
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: жители Центрального федерального округа вдвое сократили число покупок за рубежом
Фирменный ремонт ЯМЗ означает - качественный
«Ростелекома» организовал горячую линию для студентов РАНХиГС
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 10%
Нейрореабилитация
ВТБ в Калужской области выдал более 500 млн рублей по «Ипотеке с господдержкой»
Бизнес как локомотив
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Чего ждать от коронавируса этой осенью? 
Всего проголосовало: 609
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Искусственный интеллект для флюорографии
Выбор и покупка качественного постельного белья
Типы зимних шин и особенности их использования

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru