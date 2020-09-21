Ветеран-освободительница Калуги отметила столетний юбилей

В воскресенье, 20 сентября, исполнилось 100 лет последней свидетельнице и участнице освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков Полине Сергеевне Королевой, сообщает пресс-служба городской управы. Мы писали о ней ранее в статьях "Мы не дали фашистам встретить Новый год в Калуге" и "Агония Устиновки или Как умирают калужские деревни"

С 23 июня 1941 по февраль 1943 года Полина Сергеевна служила в рядах Красной Армии старшей медицинской сестрой, военным фельдшером, а с июня 1943 по май 1945 – старшим лейтенантом медицинской службы.

Она награждена медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Сегодня Полина Сергеевна живет в Ферзиковском районе в родном селе Устиновка. Поздравить ее с юбилеем собрались односельчане. Памятный подарок, цветы и сборник благодарственных школьных сочинений ветерану вручил городской голова Дмитрий Денисов. А волонтеры Победы подарили бабушке мобильный телефон, чтобы у нее была возможность всегда быть на связи.

- Чтобы дожить до ста лет – мир нужно беречь и любить, - поделилась секретом долголетия Полина Сергеевна. - Помните про молодёжь. Следите, чтобы молодые шли в ногу с наукой и развивали наш любимый город. Тогда будет жизнь. Постарайтесь выполнить мой солдатский указ.