Лукашенко расширяет присутствие своих в Калужской области

В субботу, 19 сентября, белорусская «Комсомолка» со ссылкой на БелТА рассказала о визите Александра Лукашенко на местное строительное предприятие «МАПИД».

В ходе визита зашла речь о новых возможностях для расширения услуг и области деятельности белорусских строителей. Руководство предприятия горячо поддержало инициативу своего президента и подтвердило, что уже занимается расширением своего присутствия на российском рынке.

В качестве примера руководство «МАПИД» привело Калужскую область и рассказало о контракте на строительство в Обнинске 10 домов общей площадью 70 000 квадратных метров.