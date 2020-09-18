В Калуге в усадьбе Яновских возрождают яблоневый сад

В четверг, 17 сентября, в Калуге на территории памятника природы «Усадьба Яновских» состоялась экологическая акция «Яблоневый сад», сообщает региональное минприроды. Ее организовал один из ВУЗов города в честь юбилея своего филиала.

54 яблони, символизирующие филиалы ВУЗа, сажали его студенты, преподаватели и экологи.

- Саду в 2020 году исполняется 80 лет, яблони постепенно погибают, уступая место дубам и липам. Масштабная экологическая акция поможет возродить яблоневый сад, сохранив историческую ценность парка усадьбы Яновских, - рассказала министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА.