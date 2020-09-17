В Калужской области заведующая детским садом брала взятки

В Боровском районе на бывшую заведующую детского сада возбуждено уголовное дело за получение взяток, сообщает областная прокуратура.

Она выписывала своим подчиненным премии и, с их согласия, забирала деньги себе, а взамен сотрудники получали ее покровительство на службе.

На данный момент установлено 4 случая получения ею взяток. Общая сумма превысила 200 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.