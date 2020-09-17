В Калужской области заведующая детским садом брала взятки

В Боровском районе на бывшую заведующую детского сада возбуждено уголовное дело за получение взяток, сообщает областная прокуратура.
Она выписывала своим подчиненным премии и, с их согласия, забирала деньги себе, а взамен сотрудники получали ее покровительство на службе.
На данный момент установлено 4 случая получения ею взяток. Общая сумма превысила 200 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.
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