Больной лейкемией малышке срочно требуется кровь

Калужан просят срочно сдать кровь для 7-летней Ульяны ДУНАЕВОЙ. Девочка больна лейкемией.

У Ульяны редкая группа крови – 4 положительная.

В пользу фонда девочки можно сдать и кровь любой другой группы.

Адрес станции переливания крови: ул. Максима Горького,71. Время работы – с понедельника по четверг с 8 до 13 часов.

При сдаче крови нужно указать, что она для Ульяны Дунаевой.

Телефон бабушки девочки: 8-995-729-54-20 (Тамара Алексеевна).