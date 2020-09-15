Обнинского блогера будут судить за нападение на женщину-пристава

В июне этого года 57-летний блогер из Обнинска был на личном приеме у судебного пристава-исполнителя по поводу неоплаты им восьми штрафов за правонарушения в области безопасности дорожного движения, сообщили в понедельник, 14 сентяря, в Следственном комитете по Калужской области. Мужчина был недоволен наложенным взысканием, начал видеозапись и создал конфликтную ситуацию.

Сначала обвиняемый толкнул женщину-пристава, а затем нанес ей не менее трех ударов руками в область плеча, причинив физическую боль и кровоподтеки. Расследование по данному факту завершено, уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый называет себя блогером и ведет YouTube-канал, где размещает видео диалогов с сотрудниками правоохранительных органов.