За неделю клещи покусали 43 калужан

На дворе осень, а калужане не перестают страдать от укусов клещей. За прошедшую неделю, с 7 по 13 сентября, в медицинские учреждения области обратились 43 пострадавших. 7 из них – дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области за это время исследовали 84 экземпляра клещей, снятых с людей. У 12 экземпляров результат на клещевой иксодовый боррелиоз оказался положительным.