В Калуге появился молодой лес в виде цифры «650»

В минувшую субботу, 12 сентября, в Калуге прошла акция «Сохраним лес», сообщает министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

В ее рамках калужане приняли участие в посадке сосен вблизи международного аэропорта «Калуга» имени К.Э. Циолковского.

Сосны посадили в виде геоглифа. Когда деревья подрастут, с высоты птичьего полета все вместе они будут образовывать цифру «650». Это своего рода подарок городу к предстоящему юбилею.

Поскольку мероприятие состоялось в субботу, акция стала массовой. Участие в ней приняли около 500 человек: работники лесничеств и экологи, волонтёры и местные жители.

- Всего на территории региона в 2020 году лесовосстановительные работы планируют провести на площади более 3400 га, - добавили в министерстве.