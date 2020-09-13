В Обнинске таксист присвоил вещи пассажиров

В Обнинске 19-летний таксист подвозил супружескую пару. Пассажиры возвращались из гостей после торжества с подарками, и случайно оставили пакет в салоне такси.

Как сообщили сегодня, 13 сентября, в областном УМВД, когда пропажа обнаружилась, они связались с водителем. Он подтвердил, что действительно нашел пакет, в котором были миксер, конверт с деньгами в размере 4 тысяч рублей и мужская куртка. Таксист пообещал вернуть вещи.

Однако в назначенное время на встречу не пришел, на телефонные звонки не отвечал. И впоследствии не предпринял попытку связаться с клиентами. Супруги обратились в полицию.

Водитель такси оказался жителем Боровского района. Молодой человек пояснил, что вещи он выкинул, а деньги забрал себе.

Теперь ему грозит до двух лет.