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Пятая школа издала книгу о своих выпускниках-ученых

Екатерина Шевелева , Фото автора.
Опубликовано: 11.09.2020 16:45 0 524
Пятая школа издала книгу о своих выпускниках-ученых

В пятницу, 11 сентября, в калужской школе №5 прошла презентация книги «Мы из 5-й школы. Ученые». Идея выпуска серии книг о выдающихся выпускниках принадлежит директору пятой школы Сергею ЗЕЛЕНОВУ. В пятую книгу серии вошли воспоминания тех, кто посвятил свою жизнь науке.

Средняя общеобразовательная школа № 5 Калуги – одна из старейших в России, в этом году она отмечает 160-летие. Школа сильна своими традициями и считается одной из лучших в нашем городе. Из ее стен вышли выдающиеся инженеры, математики, врачи, биологи и химики, историки и педагоги.

Некоторые из героев книги пришли сегодня в родную школу, чтобы встретиться с одиннадцатиклассниками. Именно сейчас молодые люди выбирают свой дальнейший путь, и очень важно выбрать его правильно.

- Если человек не устает, даже если ему приходится работать 18-20 часов в сутки, если работа дарит ему радость, удовольствие и чувство свободы, значит, он не ошибся в выборе профессии, - уверен Сергей Зеленов. Бывшие школьники, а ныне высококлассные специалисты, доктора и кандидаты наук, с ним согласны.

Калуга школа №5

Выпускники-ученые школы №5 Калуги.

Ни один из гостей, несмотря на свои успехи, не называет себя громким словом «ученый» и не призывает одиннадцатиклассников идти в науку, ведь этот путь бывает непростым и тернистым. Зато каждый вспомнил своих любимых учителей, которые смогли заинтересовать своими уроками, дали крепкие знания и вдохновили на дальнейшие достижения.

- Завидую вам, что вы проведете в этих прекрасных стенах на один год больше, чем я, - сказал одиннадцатиклассникам доктор технических наук, почетный машиностроитель Алексей КИРЮХИН. – Нас прекрасно учили физике и математике, но больше всего поражало отношение учителей к ученикам: в нас видели прежде всего людей. Этот подход мне всегда очень помогал. Не верьте, что вы будете заниматься только тем, что вам нравится. Большая удача, если интересной творческой работе вы будете посвящать хотя бы 10% времени, и это даст вам силы заниматься кропотливым рутинным трудом.

Каждая глава книги – это интересная история жизни. Старейший представитель плеяды ученых, выпускников пятой школы – кандидат химических наук Мария Луферова, окончившая школу (в те годы – женскую гимназию) в 1917 году. Мария Алексеевна 40 лет проработала в Московском институте тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова. Самый молодой из ученых, о которых рассказывает книга – выпускник 2008 года, историк, сотрудник Государственного архива Илья Концевой. Но история продолжается: в феврале этого года в городе Глазго защитила диссертацию по философии выпускница 2010 года Дарья Столярская.

Все участники презентации получили новую книгу в подарок. Многие одиннадцатиклассники по окончании встречи подошли к гостям, чтобы пообщаться в неформальной обстановке и получить автограф.

Екатерина Шевелева , Фото автора.
Опубликовано: 11.09.2020 16:45 0 524
Тэги: общество школа образование сергей зеленов алексей кирюхин
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