Ключи от новой машины вручили фельдшеру ФАПа в Малоярославецком районе

В четверг, 10 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША и исполняющий обязанности министра здравоохранения области Алан ЦКАЕВ вручили ключи от легкового автомобиля «Нива» заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в деревне Афанасово Малоярославецкого района Ольге Васильевой.

В мае текущего на пресс-конференции главы региона Ольга Васильева рассказала Шапше, что ей приходится ходить пешком, при том, что востребованность медпомощи на дому возросла в сложных эпидемиологических условиях, да и в целом работа фельдшера на селе изменилась.

Тогда Владислав Шапша поручил Алану Цкаеву приобрести для фельдшерско-акушерского пункта в Афанасово автомобиль.

- Это вам прямое поручение — надо обязательно приобрести машину для Малоярославецкой ЦРБ и решить этот вопрос. Тем более, что опыт такой у нас уже есть, - подчеркнул глава региона.

Местный ФАП обслуживает четыре населенных пункта в радиусе семи километров. Численность прикрепленного населения - более трёхсот человек, в том числе 79 детей. В настоящее время он располагается на первом этаже многоквартирного жилого дома. В 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения здесь планируют установить современное модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. А в этом году для обеспечения оперативного оказания медицинской помощи населению для ФАПа приобретен новый легковой автомобиль.

Глава региона осмотрел помещение фельдшерско-акушерского пункта, побеседовал с его заведующей Ольгой Васильевой.

Владислав Шапша поблагодарил в её лице всех медицинских работников села за самоотверженный труд в период пандемии, выразив надежду на то, что новый автомобиль станет хорошим подспорьем в работе.