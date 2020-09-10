В Калужской области для краснокнижных животных будут делать протезы

На этой неделе в региональном минприроды обсуждали новый проект калужского филиала Тимирязевкой академии, специалисты которого готовы начать печатать на 3D-принтерах имплантаты (протезы) конечностей и клювов для животных.

- Звери и птицы, получившие повреждения и травмы, могли бы получить шанс если не вернуться в дикую среду обитания, то, по крайней мере, полноценно существовать в условиях неволи или ограниченной свободы под присмотром человека, - отметила начальник ведомства Варвара Антохина.

Руководитель калужского Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина отметила, что ее питомцам такие импланты помогут в адаптации. Такие же ожидания и у других реабилитационных центров.