Владислав Шапша оценил строительство дороги в Хвастовичском районе

В среду, 9 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША совершил рабочую поездку в Хвастовичский район.

В сопровождении главы администрации Хвастовичского района Сергея Веденкина он осмотрел строящийся участок дороги «М3 Украина» - Судимир - Хвастовичи - Теребень».

Ремонт ведётся на 18-километровом участке. Сейчас там выполнены работы по устройству выравнивающего слоя покрытия, ремонту водопропускных сооружений, а также по досыпке обочин грунтом. Ведутся работы по остановочным пунктам и устройству покрытия на пересечениях и примыканиях. До конца 2020 года работы должны быть завершены.

- Сделали классно! Уверен, надолго, - оценил работу дорожников Владислав Шапша.