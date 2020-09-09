Калужская область вошла в топ-10 национального экологического рейтинга

По сообщению регионального министерства природных ресурсов и экологии, Калужская область заняла 10-е место в Национальном экологическом рейтинге, улучшив свои позиции на один пункт. Результаты рейтинга были составлены по итогам лета и опубликованы вчера, 8 сентября.
Среди регионов Центрального федерального округа Калужская область занимает пятое место.
Это самая высокая позиция, которую занимал регион зав весь период ведения рейтинга. А он составляется с 2008 года.
- Рейтинг составляется на основании индикаторов на основании математической модели. Он отражает актуальное состояние экологии в регионах страны, поскольку в его основу берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, - уточнили в министерстве.
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