Калужская область вошла в топ-10 национального экологического рейтинга

По сообщению регионального министерства природных ресурсов и экологии, Калужская область заняла 10-е место в Национальном экологическом рейтинге, улучшив свои позиции на один пункт. Результаты рейтинга были составлены по итогам лета и опубликованы вчера, 8 сентября.

Среди регионов Центрального федерального округа Калужская область занимает пятое место.

Это самая высокая позиция, которую занимал регион зав весь период ведения рейтинга. А он составляется с 2008 года.

- Рейтинг составляется на основании индикаторов на основании математической модели. Он отражает актуальное состояние экологии в регионах страны, поскольку в его основу берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, - уточнили в министерстве.