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Лауреатов международной энергетической премии «Глобальная энергия» объявили в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 08.09.2020 15:50 0 202
Лауреатов международной энергетической премии «Глобальная энергия» объявили в Калуге

Во вторник, 8 сентября, в Государственном музее космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге глава региона Владислав ШАПША принял участие в пресс-конференции по объявлению лауреатов международной энергетической премии «Глобальная энергия». Это первая церемония объявления лауреатов, проведенная не в Москве или Санкт-Петербурге.

Пресс-конференция транслировалась на телеканалах «Россия 24» и «Ника», веб-платформе ТАСС, телевидении ООН, телеканалах БРИКС и Южной Америки.

Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» была учреждена в 2002 году и присуждается ведущим ученым мира, чьи открытия и технологические новации отвечают глобальным энергетическим вызовам. В комитет по присуждению премии входят 20 известных ученых из 14 стран.

В этом году они вручили премию в трех номинациях: «Традиционная энергетика» – Карло Руббиа (Италия), «Нетрадиционная энергетика» – Пэйдун Ян (США), «Новые способы применения энергии» – Николаосу Хатциаргириу (Греция).

Таким образом, за все время существования премии ее лауреатами стали 42 ученых из 15 стран, в том числе из России.

По словам президента ассоциации «Глобальная энергия» Сергея БРИЛЁВА, международный комитет не смог присутствовать на пресс-конференции из-за ситуации с пандемией. В этой связи Владислав Шапша пригласил членов комитета, нобелевских лауреатов посетить Калужскую область в любое удобное для них время.

- У нас еще все впереди, - подчеркнул он. - Масса интересных событий. В следующем году Калуга будет отмечать 650-летие, откроется вторая очередь Музея космонавтики. Будет прекрасный повод приехать. А самый ближайший – Новый год. В 2021 году Калуга – Новогодняя столица.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 08.09.2020 15:50 0 202
Тэги: область владислав шапша
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