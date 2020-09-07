В Калужской области запустили две новые линии на заводе «Нестле Россия»

Две новые производственные линии на заводе «Нестле Россия» запущены в Калужской области. На них будут производиться корма для животных. В торжественной церемонии принял участие глава Калужской области Владислав ШАПША.

Компания завершила инвестиционный проект на 10 миллиардов рублей рублей. Создано 120 новых рабочих мест.

- Всего за 13 лет компания «Нестле» инвестировала в развитие производства в Калужской области 22 миллиарда рублей, - рассказал Шапша. - Завод в Ворсино - самый крупный в Европе по производству кормов для животных. 95% продукции «Пурина», представленной на российском рынке, производится в нашем регионе.

Также 7 сентября Владислав Шапша и представители инвестора подписали соглашение о намерениях дальнейшего расширения производственных мощностей с инвестициями еще в 10 миллиардов рублей.