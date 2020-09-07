В Калужской области нашли бешеных енотовидных собак

Сразу в двух районах Калужской области были зарегистрированы новые случаи бешенства на прошлой неделе, сообщает областной комитет по ветеринарии.

3 сентября бешеную енотовидную собаку обнаружили в селе Утешево Бабынинского района. Диагноз был подтвержден при исследовании биоматериала животного, взятого из головного мозга.

В пятницу, 4 сентября, еще одну заболевшую особь нашли в деревне Свирково Мосальского района. О введении карантина в этих районах пока не сообщается.