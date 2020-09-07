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Белые медведи развлекли калужан на Правобережье

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 07.09.2020 08:35 3 916
Белые медведи развлекли калужан на Правобережье

В воскресенье, 6 сентября, в сквере Матери на Правобережье состоялся праздник по поводу Дня микрорайона. Его ежегодно проводит территориальная община, не стал исключением и этот год.

Правобережцев от лица главы региона Владислава Шапши поздравил замруководителя администарции губернатора Евгений МАЛЬЦЕВ. С поздравительной речью выступили директор драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ, глава Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Александр ТЕРЕЩЕНКО, руководитель территориальной общины «Правобережье» Эльвира КАПИТОНОВА, основатель движения «Зеленый город» Яков КАЗАЦКИЙ, руководитель регионального штаба ОНФ по Калужской области Дмитрий АФАНАСЬЕВ, руководитель Калужского НИИСХ – филиала ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени Лорха» Владимир МАЗУРОВ.

Для калужан подготовили обширную развлекательную программу, но главным объектом народной любви, особенно маленьких калужан, стали ростовые куклы белые медведи, которые стали подарком горожанам от правящей партии. Впервые они появились в Калуге на День города в прошлые выходные и стали мегапопулярны. Не было отбоя от желающих сфотографироваться с ними и на День микрорайона.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 07.09.2020 08:35 3 916
Тэги: общество область правобережье
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