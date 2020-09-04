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Владислав Шапша: «Экологическая безопасность - это наш приоритет»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2020 16:39 1 174
Владислав Шапша: «Экологическая безопасность - это наш приоритет»

В пятницу, 4 сентября, в Боровском районе открылся международный экологический форум.

Глава региона Владислав ШАПША сообщил, что в Калужской области закрыто 17 мусорных полигонов, идёт процесс их рекультивации.

- Мы наладили эффективный мониторинг пожарной ситуации с помощью онлайн камер, - подчеркнул он. - Уже установлено 22 камеры, планируется установить ещё 26.

Как подчеркнул Шапша, «прописку» в Калужской области получают только предприятия с высокой степенью экологической безопасности. А для многих компаний в регионе «зелёные» технологии - это главная миссия. Например, компания «Л'Ореаль». Или предприятие «АйСиЭм Гласс Калуга», которое производит стройматериалы из вторично переработанного стекла. Они, кстати, использовались при строительстве Храма Христа Спасителя и парка Зарядье в Москве.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2020 16:39 1 174
Тэги: область общество экология
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