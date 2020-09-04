Новый завод построят в Боровском районе

В пятницу, 4 сентября, в Боровском районе на территории особой экономической зоны производственного-промышленного типа «Калуга» глава региона Владислав ШАПША провел рабочую встречу с генеральным директором и учредителем ООО «ПРОМТЕХНИКА КАПИТАЛ», учредителем ООО «ЦИЛИНДЕРСРУС» Дмитрием Прудниковым.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора области Владимир Попов, глава администрации Боровского района Николай Калиничев, генеральный директор ООО «ЦИЛИНДЕРСРУС» Сергей Яковчик.

В планах руководства ООО «ЦИЛИНДЕРСРУС» - построить новое предприятие на территории ОЭЗ «Калуга». В этой связи Владиславу Шапше был представлен проект производства портальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров. Завод планируется построить на территории Боровской площадки ОЭЗ ППТ «Калуга» на земельном участке площадью 6,41 га.

Планируемый объем инвестиций в проект - около миллиарда рублей. Будет создано порядка 100 рабочих мест.

По словам Дмитрия Прудникова, в дальнейшем, на втором этапе, на заводе также планируется производить оборудование для транспортировки и распределения компримированного (сжатого) природного газа, на третьем этапе - оборудование для молочно-товарных комплексов.

- Мы сегодня планируем практически заместить тот импорт, который поставляется из Чехии, и производить его на территории Российкой Федерации, - подчеркнул Дмитрий Прудников.

Владислав Шапша отметил значимость развития станкостроения на территории Калужской области и вложения инвестиций в данную сферу.

- Результат вашего труда очень востребован на рынке, поэтому мы сделаем все для того, чтобы ваше предприятие как можно скорее приступило к работе, - подчеркнул руководитель региона.

В завершении встречи состоялась торжественная церемония подписания соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству портальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров на территории Калужской области.