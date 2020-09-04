Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Малоярославецком районе

В четверг, 3 сентября, в деревне Берёзовка Малоярославецкого района глава Калужской области Владислав ШАПША вместе с местными жителями принял участие в открытии модульного ФАПа. Решение о его установке было принято в связи с неудовлетворительным состоянием старого здания, в котором оказывалась медицинская помощь.

На строительство и оснащение фельдшерско-акушерского пункта мебелью и необходимым медицинским оборудованием из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» было выделено 3,6 миллиона рублей. Руководство Малоярославецкой ЦРБ провело работу по подключению здания к коммуникациям. Получены санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия.

ФАП обслуживает 7 населенных пунктов, находящихся в радиусе 7 километров. В них проживают около 500 человек, в том числе 110 детей. Удаленность фельдшерско-акушерского пункта от районной больницы составляет 20 километров, от Детчинской участковой больницы – 8 километров.

- Это наша работа, наше обязательство перед вами, - подчеркнул Владислав Шапша. - Я надеюсь, что вы будете здоровы, но, если вдруг что-то случится, то всегда здесь будет врач, фельдшер, который придет на помощь.