В Калужской области пройдёт экофорум

В пятницу, 4 сентября, в Боровском районе Калужской области стартует «Твой экофорум-2020».

Как сообщают организаторы, в ходе форума рассмотрят вопросы внедрения наилучших доступных технологий в бизнес, сферу образования и в органы государственной власти.

Также в рамках форума в калужском городском бору пройдет ярмарка, на которой можно приобрести мёд и ягоды. Ее организуют в доме лесника 5 сентября. Кроме того, в этот день в бору состоится забег, в ходе которого волонтеры уберутся в лесу.

Организатором международного экологического форума выступает региональной министерство природных ресурсов и экологии.

Официальная часть форума пройдет не только в очном режиме, но и будет транслироваться онлайн в группе в «Вконтакте».