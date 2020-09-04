Владислав Шапша поздравил «Агрисовгаз» с 30-летием

В четверг, 3 сентября, в Малоярославце глава Калужской области Владислав ШАПША принял участие в торжествах, посвященных 30-летию образования одного из крупнейших отечественных производителей металлоконструкций - холдинга «Агрисовгаз».

Генеральный директор предприятия Максим ЯКИБЧУК в своем выступлении подчеркнул, что «Группа компаний «Агрисовгаз» – это один из крупнейших отечественных индустриальных комплексов международного уровня, который производит самый большой в стране спектр металлоконструкций для сельского хозяйства, дорожного и промышленного гражданского строительства, энергетики и нефтегазовой отрасли. Продукция предприятия экспортируется в страны ближнего зарубежья и Европы. В настоящее время заводы холдинга производят более 237 000 тонн алюминиевых профилей, строительных металлоконструкций, металлопроката и изделий горячего цинкования. На предприятиях работает более 1300 человек.

Владислав Шапша отметил, что завод был создан в непростое для страны время и его руководство, несмотря ни на что, смогло развить производство. Сегодня ГК «Агрисовгаз» – гордость Малоярославецкого района и всей области.

- Людям, которые прошли испытание в 90-х годах, любое испытание по плечу, - сказал глава региона. - Я горжусь, что на Калужской земле есть такое замечательное предприятие, на котором вы работаете.