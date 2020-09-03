5 ответов на вопросы о работе калужских приставов в условиях пандемии

Заместитель главного судебного пристава Калужской области, капитан внутренней службы Татьяна Кондрашова ответила на животрепещущие вопросы.

- Как сейчас сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области осуществляют личный приём граждан?

- С конца марта по июнь текущего года, в связи с известными событиями в стране и мире, судебные приставы вообще не осуществляли личного приёма граждан. Все вопросы решались в телефонном, письменном или электронном виде.

В июне Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области и его структурные подразделения, также как и сотрудники службы по всей стране, возобновили личный приём граждан, но в ограниченном режиме.

Теперь приём граждан осуществляется судебными приставами только по предварительной электронной записи. Это сделано для того, чтобы в подразделениях Службы не было скопления граждан и для их безопасности. Для записи необходимо зайти на сайт УФССП России по Калужской области (r40.fssp.gov.ru) перейти во вкладку «Обращения» - «Личный приём граждан» - «Запись на личный приём». Чтобы записаться на личный приём нужно иметь учетную запись на портале госуслуг. После подтверждения учётной записи на госуслугах, вы получите возможность указать отдел судебных приставов, куда хотите обратиться, должностное лицо, причину обращения и выбрать удобные вам дату и время.

Важно отметить, что личный прием осуществляется при наличии у граждан средств индивидуальной защиты (маска) и только по предварительной записи. УФССП России по Калужской области при организации личного приёма граждан принят и реализуется весь комплекс неотложных санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Вот уже в течение трех месяцев мы ведем приём только по предварительной записи, и важно отметить, что граждане постепенно привыкают к этому. Так, если за первые полтора месяца лета по записи было принято порядка 250 граждан, то с середины июля по конец августа текущего года на приёме оказалось уже более 850 заявителей. Цифры в данном случае не врут.

- Обязательно ли идти на приём? Или можно решить какие-то вопросы удаленно?

- Конечно же, если вопрос гражданина можно решить дистанционно или просто нужно небольшая консультация, то УФССП России по Калужской области рекомендует именно так и делать.

В Управлении и его структурных подразделениях есть множество каналов коммуникации. Проконсультироваться можно, например, по телефонам, которые указаны на сайте Управления в разделе «Контакты», направить письменное обращение по почте, а также через электронные сервисы «Личный кабинет исполнительного производства», «Интернет-приёмная» и через портал Госуслуг. Также напоминаем, что в каждом отделении судебных приставов установлены специальные переносные ящики для приёма письменной корреспонденции – выемка писем из них осуществляется дважды в день.

- Расскажите подробнее об электронных сервисах, с помощью которых можно обратиться к судебным приставам.

- Во-первых, это Личный кабинет стороны исполнительного производства. Найти его можно на официальном сайте Управления (r40.fssp.gov.ru) во вкладке «Обращения». С помощью данного электронного сервиса взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он является. Войдя в личный кабинет, гражданину предлагается выбрать необходимый ему вид заявления, причём для удобства заявления расположены как по ситуациям/содержанию, так и по категории заявителя. Очевидно, что такой способ получения информации гораздо удобнее традиционного посещения отдела судебных приставов в приемный день.

При помощи личного кабинета также можно осуществить переход на портал государственных услуг gosuslugi.ru. Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом Российской Федерации: место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления. Если нажать вкладку «Получить услугу», в Управление ФССП России по Калужской области автоматически отправится запрос, содержащий персональные данные, указанные в личном кабинете заявителя. В случае отсутствия исполнительных производств, гражданин получит ответ – «Исполнительные производства в отношении заявителя не найдены».

«Личный кабинет стороны исполнительного производства» и портал госуслуг предоставляют максимум возможностей для общения с судебным приставом-исполнителем посредством электронной формы.

За 8 месяцев текущего года через личный кабинет стороны исполнительного производства в УФССП России по Калужской области поступило 10022 обращения. Через Единый портал государственных услуг таких обращений к калужских судебным приставам поступило 1244 (913 заявлений о предоставлении информации о ходе исполнительного производства; 331 заявление о предоставлении сведений о наличии исполнительного производства).

На официальном сайте Управления также функционирует сервис интернет-приемная, разработанный специально для осуществления «обратной связи» с населением. С помощью него граждане и представители организаций имеют возможность направлять свои предложения, заявления, жалобы в УФССП России по Калужской области.

Обращения, поступившие посредством интернет-приёмной, рассматриваются в течение 30 дней после их регистрации. Пользователю, перейдя в данный раздел, потребуется ввести свои ФИО и контактные данные, на которые придет ответ, также имеется возможность указать адрес электронной почты. Далее необходимо выбрать вид обращения (заявление, жалоба, предложение, благодарность) и тему. После этого указывается работник ФССП России, в адрес которого направляется обращение и вводится его текст с возможностью приложить к обращению документ. Вопрос, заданный через интернет-приемную, будет передан в профильный отдел Управления и в соответствии с действующим законодательством заявителю будет дан исчерпывающий ответ.

Через интернет-приемную к калужским судебным приставам за 8 месяцев 2020 года поступило 2231 обращение.

- А есть ли у судебных приставов сервисы, которые могут помочь гражданам самим разобраться в том или ином вопросе без обращения в Службу?

- Безусловно. На сайте Управления во вкладке «Обращения» действует ещё один электронный сервис судебных приставов – Интерактивный помощник стороны исполнительного производства. Здесь граждане, являющиеся сторонами исполнительного производства, могут найти практически все ответы на интересующие их вопросы.

На главной странице сервиса заявители могут увидеть такие вкладки как - Я хочу проверить, возбуждено ли в отношении меня исполнительное производство; У меня отсутствует задолженность и мне нужна об этом справка; В отношении меня возбуждено исполнительное производство, у меня имеются вопросы; Я выполнил обязательства по исполнительному производству, но у меня имеются вопросы; Запрет выезда за рубеж; Я являюсь взыскателем по исполнительному производству; Я хочу сообщить о преступлении в ФССП России.

Каждая из этих вкладок содержит множество дополнительных, где стороны исполнительного производства имеют возможность узнать не только максимум информации, связанной с исполнением судебного решения и мерами принудительного исполнения, которые применяют судебные приставы, но и перейти в соответствующие формы для заполнения заявлений о получении той или иной информации (например, справки об отсутствии задолженности, заявления об ознакомлении с материалами исполнительного производства и т.д.).

Также на сайте Управления в той же вкладке «Обращения» есть сервис «Ответы на часто задаваемые вопросы», название которого говорит само за себя. Ответы на вопросы предоставлены квалифицированными специалистами регионального ведомства.

- А как же узнать о своих долгах? Работает ли ещё сервис Банк данных исполнительных производств?

- Конечно же, банк данных был и остается очень востребованными и удобным сервисом. С помощью него можно контролировать свои долговые обязательства в онлайн-режиме - узнать о наличии задолженности, как у физических, так и у юридических лиц, оперативно оплатить её или проверить контрагентов при проведении сделок с недвижимостью.

«Банк данных исполнительных производств» действует на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области (r40.fssp.gov.ru), где в окне поиска на главной странице необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, либо название и адрес организации, либо номер исполнительного производства.

В случае наличия задолженности, на экране отразится вся необходимая информация о возбужденном исполнительном производстве, включая контактный номер телефона судебного пристава-исполнителя, вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ и сумма непогашенной задолженности. На сайте можно оплатить задолженность с помощью электронных платежных систем или распечатать квитанцию с готовыми реквизитами для оплаты.

Кроме того, «Банк данных исполнительных производств» можно найти в приложении в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также в приложении для мобильных устройств с операционными системами Android, IOS и Windows Phone, установив его при помощи «магазинов» приложений, набрав в поиске: «ФССП». Приложение абсолютно бесплатно. В нём помимо прочего можно подписаться на уведомления о появлении в отношении гражданина новых исполнительных производств.

Банк данных на сайте Управления ежемесячно посещает порядка 400-500 граждан. Количество посещений сервиса в мобильном приложении, к сожалению, подсчитать нельзя, но их, несомненно, немало. Конечно же, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей были финансово грамотными и контролировали свои долговые обязательства, в том числе при помощи банка данных исполнительных производств. Призываем граждан активно им пользоваться.