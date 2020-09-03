Владислав Шапша встретился с главой «Росатома»

В четверг, 3 сентября, в Москве прошла рабочая встреча главы Калужской области Владислава ШАПШИ с генеральным директором Государственной корпорации «Росатом» Алексеем ЛИХАЧЁВЫМ.

Отмечалось, что в год 75-летия атомной отрасли сотрудничество Калужской области и Госкорпорации «Росатом» выходит на новый уровень. Его основные направления – образование, наука и инновации, развитие бизнеса, формирование комфортной среды проживания в регионе. Обсуждались также вопросы подготовки на территории Калужской области высококвалифицированных специалистов для предприятий и партнёров Росатома.

Образовательная система Обнинска включает все этапы получения образования - от школы до повышения квалификации и переподготовки: атомные классы в школе, техникум, ИАТЭ НИЯУ МИФИ – техническая академия Росатома. Это пять учебных институтов: ядерной физики и технологий, биотехнологий, интеллектуальных кибернетических систем, лазерных и плазменных технологий, социально-экономических наук. Здесь обучается 2500 студентов, в том числе 400 иностранных. В ходе встречи рассматривались перспективы сотрудничества по привлечению научных лидеров для руководства рядом направлений обучения в университете, пути формирования карьерной траектории для наиболее талантливых студентов, создание для них комфортных условий.

Речь так же шла о создании в Калужской области возможностей для реализации новых инновационных проектов «Росатома». В частности, планируется, что основными направлениями деятельности создаваемого в наукограде Инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий» станут ядерные исследования и разработки, ядерная медицина и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии. Якорным инвестором Центра является «Росатом».

Портфель инвестиций на 2020-2026 годы составляет 18 миллиардов рублей. В числе значимых проектов - строительство завода по производству радиофармпрепаратов медицинского назначения по стандарту GMP, создание референсного объекта Центр ядерной науки и технологий, строительство многофункционального центра обработки стерилизации медицинских изделий, модификации материалов, ионизирующей обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции. Проект создания ИНТЦ включен в «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения».

Также «Росатом» планирует принять активное участие и в формировании современной инфраструктуры Обнинска, сделав его площадкой по отработке инфраструктурных решений развития городов Росатома не только в России, но и за рубежом. Речь, в частности, шла о реализации проекта «Умный город», предусматривающем прозрачное управление городом на основе «больших данных» и с использованием искусственного интеллекта.

По итогам встречи Алексей Лихачёв и Владислав Шапша подписали протокол о намерениях между ГК «Росатом» и Правительством Калужской области.