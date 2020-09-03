В Калуге почтили память погибших в Беслане

В четверг, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, на площади Победы в Калуге участники Всероссийской акции «Капля жизни» почтили память о трагедии, произошедшей в Северной Осетии в первые сентябрьские дни 2004 года.

Тогда в заложниках оказались 1 127 человек. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей.

– Что может быть страшнее смерти ребёнка? Смерти бессмысленной и жестокой. Смерти от руки взрослого, который должен защищать и растить детей. На протяжении трёх дней все те, кто находился в заточении, не могли выпить ни капли воды. Через акцию «Капля жизни» мы призываем символически напоить тех, кого уже с нами нет и почтить память погибших, – рассказала специалист по работе с молодёжью городского молодёжного центра Ирина Сафронова.

Памяти жертвам бесланской трагедии, а также памяти всем жертвам терроризма была объявлена минута молчания. После неё участники возложили цветы к Вечному огню и полили из рук цветы, сообщает городская управа.