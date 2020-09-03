По данным ВЦИОМ, партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» войдёт в Законодательное Собрание Калужской области

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные результатов четырех волн опроса избирателей об их партийных предпочтениях в Калужской области.

Более трети избирателей в Калужской области (48%) определись с выбором партии и заявили о своем намерении принять участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области и Городской Думы города Калуги, которые пройдут в этом году с 11 по 13 сентября.

Партия «Новые люди» вошла в пятерку лидеров за кого планируют проголосовать избиратели, определившиеся с партийными предпочтениями и планирующие голосовать.

Спонтанная известность партии выросла с 2% на период с 8 по 14 июля до 15% на период с 30 по 31 августа. Известность с подсказкой достигла 49% на период с 30 по 31 августа 2020 года.

8% опрошенных жителей Калужской области заявили, что проголосуют за партию «НОВЫЕ ЛЮДИ», если примут участие в голосовании (30-31 августа 2020 года).

Таким образом, очевидно, что партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» имеет большие шансы преодолеть 5%-ный барьер и войти в новый состав Законодательного Собрания Калужской области.

Подробнее о проведенном исследовании:

Организация, проводившая опросы — Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Время проведения опросов — 8-14 июля, 5-11, 24-27 и 30-31 августа 2020 г.

Число опрошенных (выборка) — в каждой из областей в опросе приняли участие по 600 респондентов в возрасте от 18 лет, в Томске выборка составила 400 респондентов. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории региона.

Метод опросов — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Регионы, где проводились опросы: Калужская, Костромская, Рязанская, Новосибирская область, и в городе Томске.

Точная формулировка вопросов — «Вспомните, пожалуйста, о каких российских политических партиях Вы знаете, что-то слышали»? «Сейчас я зачитаю несколько названий партий. Назовите, пожалуйста, о каких из них Вы что-то слышали»? «Если Вы примете участие в голосовании, то за какую партию Вы будете голосовать на выборах депутатов…»?

Статистическая оценка возможной погрешности — данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 4% для областей и 6% для Томска. Помимо статистической погрешности смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Размещение данной публикации оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».