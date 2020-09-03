Жительнице Калужской области грозит 3 года за «резиновую» квартиру

В Малоярославецком районе 28-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела за фиктивную постановку на учет 8 мигрантов, сообщили сегодня, 3 сентября, в УМВД по Калужской области.

По версии полиции, женщина в течение двух месяцев зарегистрировала у себя дома иностранцев без намерения предоставить им свое жилое помещение для проживания.

За это преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.