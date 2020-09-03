В Калуге виновник аварии выплатил 340 тысяч рублей после ареста двух автомобилей

Калужанину, ставшим виновником аварии в прошлом году, присудили выплатить уголовный штраф в размере 340 тысяч рублей. Эти деньги были в качестве морального ущерба пострадавшему в ДТП, сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области.

На выплату штрафа давался определенный срок. Должник, однако, его проигнорировал, и судебным приставам пришлось прибегнуть к ограничительным мерам.

В частности было установлено, что в его собственности находятся два автомобиля - Mazda 6 и Opel Astra. Судебные приставы арестовали машины и начали готовить документы для выставления их на торги. Чтобы не остаться без имущества, должник решил погасить задолженность перед пострадавшей в ДТП стороной. Плюс ко всему ему пришлось заплатить 24 тысячи исполнительского сбора за несвоевременное исполнение долговых обязательств.