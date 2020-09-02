Владислав Шапша вручил сотрудникам МЧС ключи от новых автомобилей

В среду, 2 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША посетил Главное управление МЧС по Калужской области.

Руководитель области познакомился с порядком организации дежурства оперативно-дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях, работой центра обработки вызовов системы 112, побывал в музее, а также побеседовал с личным составом.

Особый интерес главы региона вызвал процесс модернизации системы обработки вызовов 112. Её операторы ежедневно принимают порядка 700 – 800 звонков. За всё время существования сюда поступило 3 миллиона 296 тысяч обращений. Система постоянно совершенствуется, обеспечивается современным оборудованием, к 2023 году здесь полностью планируют перейти на отечественное программное обеспечение. На эти цели, а также на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения будут дополнительно выделены средства из областного бюджета.

Кроме того, благодаря выделению из областной казны дополнительного финансирования с 1 января 2020 года была увеличена зарплата пожарных и спасателей региональной пожарно-спасательной службы.

В числе основных результатов модернизации - обеспечение информационного сопряжения системы-112 Калужской области и систем-112 соседних регионов; сокращение радиуса определения местоположения звонящего в тысячу раз - с 30 километров до 30 метров; разработка мобильного приложения (с режимом видео), которое будет обладать функционалом всех современных мессенджеров. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» позволит в перспективе объединить все имеющиеся на территории нашей области системы мониторинга и сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, аварии и происшествия.

В этот же день Владислав Шапша принял участие в торжественном вручении ключей от новых спецавтомобилей сотрудникам пожарно-спасательной службы региона.

На приобретение пяти аварийно-спасательных автомобилей повышенной проходимости «Макар» на базе ГАЗ-27057 было выделено из областного бюджета около 23 миллионов рублей. Автомобили закуплены для укомплектования поисково-спасательных отрядов по реагированию на дорожно-транспортные происшествия на автомобильной трассе М-3 «Украина» и автотрассе «Москва - Рославль». Они оснащены аварийно-спасательным оборудованием, средствами связи и медицинской помощи.

Владислав Шапша отметил значительный вклад спасателей в обеспечение безопасности населения региона. Он, в частности, подчеркнул:

- Мы живём в мирное время, но каждый день, приходя на службу, вы рискуете своей жизнью. Желаю вам благополучия, здоровья и спокойствия. Хочу пожелать всем нам, чтобы ни Калуги, ни Калужской области никакие беды не касались, и вы всегда спокойно возвращались домой.