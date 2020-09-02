Владислав Шапша высоко оценил качество жилья в Обнинске

Во вторник, 1 сентября, в Обнинске состоялось официальное открытие жилищного комплекса «Просто Космос» в жилом районе «Заовражье». В нём принял участие глава Калужской области Владислав ШАПША.

Новый жилой комплекс построен белорусскими строительными компаниями. Он включает два дома: 473 квартиры в 24 вариантах планировок. Вокруг домов оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки, парковочные места, разбит дендропарк. В комплексе обеспечена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализована концепция «Умного дома»: функционирует система контроля доступа на территорию, работает современная система освещения, быстрый бесплатный Wi-Fi, для жителей доступно мобильное приложение, включающее в себя множество полезных и удобных для комфортного проживания функций.

В планах белорусских строителей – возведение на соседнем участке второй очереди проекта, который будет включать десять жилых домов.

- Это лучший пример городского строительства, решения вопросов благоустройства и внедрения системы «Умный дом», - отметил Шапша. - Уверен, что это не последний дом, который будет построен белорусскими строителями на калужской земле.