Глава калужского ОНФ договорился с Владиславом Шапшой о помощи Бабынинскому району

В среду, 2 сентября, руководитель исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий АФАНАСЬЕВ на встрече с главой региона Владиславом ШАПШОЙ передал запросы жителей Бабыниского района. Люди просят провести дополнительно благоустройство в поселках и заняться улучшением спортивной инфраструктуры. Как сообщил Дмитрий Афанасьев, после периода самоизоляции интерес к занятиям спортом у жителей района вырос в разы.

Владислав Шапша отметил, что областные власти очень эффективно взаимодействовали с ОНФ в период пандемии коронавируса.

- Мы вместе первые в стране открыли волонтерский центр для помощи нуждающимся, - напомнил глава региона. - Я помню нашу совместную работу по помощи ветеранам. И многие вопросы решаются с помощью ОНФ. Вы внимательно относитесь к тем проблемам, которые есть в регионе. Хотел бы вас поблагодарить за активную позицию.

Дмитрий Афанасьев рассказал, что после выхода из острой фазы пандемии коронавируса население Бабынинского района начало обращаться в ОНФ с вопросами об улучшении благоустройства населенных пунктов. В частности, проблемы с пешеходными тротуарами выявили в Бабынино, поселках Садовый и Воротынске. В дополнение к теме благоустройства жители района все чаще стали обращать внимание на наличие объектов спортивной инфраструктуры.

- Молодежь хочет проводить с пользой время, - рассказал руководитель калужского исполкома ОНФ. - Прежде всего, ждут организации спортивных площадок. В Калуге недавно прошел ночной велопробег. И Воротынск, например, тоже имеет свои спортивные велотрадиции. Уже три велопробега состоялось. И сейчас молодежь просит скейт-парк. За время пандемии они соскучились по активности. Мы встречались с родителями, они также подтвердили, что дети хотят заниматься. Что касается Бабынино, то там есть спортивные объекты, но тоже нужны спортивные площадки. И это уже запрос взрослых людей.

В конце встречи Дмитрий Афанасьев передал обращения граждан Владиславу Шапше. Глава региона сообщил, что передаст их в работу в областное правительство для поиска решений перечисленных проблем.