В Калужской области любящий выпить водитель отработает 240 часов

41-летний житель Жуковского района приговорен к 240 часам обязательных работ за то, что, будучи наказанным за вождение в нетрезвом виде, снова попался пьяным за рулем. Об этом во вторник, 1 сентября, рассказали в областной прокуратуре.

- В мае 2018 года мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на 1 год 6 месяцев, - рассказали в прокуратуре. - В апреле 2020 года он вновь управлял скутером в состоянии алкогольного опьянения, вплоть до совершения ДТП.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права на срок 2 года.