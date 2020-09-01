Владислав Шапша поздравил преподавателей и студентов с началом учебного года

Во вторник,1 сентября в КГУ им. К.Э. Циолковского глава области Владислав ШАПША поздравил с началом нового учебного года всех студентов и преподавателей.
По словам ректора КГУ Максима КАЗАКА, в этом году на первый курс зачислено рекордное число студентов – 1123 человека. Большинство из них калужане, свыше 250 ребят из других регионов России и зарубежных стран. Это говорит о высоком статусе учебного заведения. Здесь можно получить не только качественное образование, но проявить творческие способности, самореализоваться в научной деятельности и общественной жизни.
По мнению студентки пятого курса специальности «Лечебное дело» Гоар Тоноян, которая награждена Памятной медалью Президента России Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», любая студенческая инициатива будет поддержана. Для талантливой молодежи существует множество стипендиальных программ и грантов как университетского, так и областного уровня.
Владислав Шапша поблагодарил студентов-медиков, которые в числе первых пришли на помощь своим старшим коллегам в период пандемии. Руководитель региона поздравил с началом учебного года студенческое сообщество вуза, которое насчитывает свыше 6000 человек, и всех учащихся области.
- Я вам по-настоящему завидую, - отметил он. - Все возможности в ваших руках. Конечно, вы будете любить и вспоминать это время потом. Но сейчас вам предстоит его прожить, найти новых друзей, получить хорошие знания, чтобы найти интересную работу.
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