Один из лидеров регионального рейтинга исчез из него

Во вторник, 1 сентября, сайт kaluga-poisk.ru, исчез из регионального рейтинга сервиса «Лайфинтернет». Ранее он занимал первую строчку в разделе «Города и регионы. Калуга» и второе в целом по региону (первое уже несколько лет остается за kp40.ru).

При этом сайт продолжает рейтинговаться в общероссийском разделе. На момент написания этой заметки, он расположился на 83 строчке между форумом Ижевска и картами Сургута.

Вероятной причиной исчезновения сайта из рейтинга по Калужской области стало нарушение требования «Лайфинтернета» к доле посетителей из Калуги. Согласно им, чтобы попасть в рейтинг по Калужской области, доля калужан должна быть минимум 10% от общего числа посетителей сайта. В противном случае этот сайт из рейтингования исключается до тех пор, пока доля калужан не достигнет положенного минимума.

Как пояснили нам в самом калугапоиске, они не в курсе, с чем это связано и будут разбираться с этим.

Вместе с тем kaluga.kp.ru с общей долей калужан в 55% в месячном рейтинге занял второе место не только в разделе «Новости и СМИ. Калуга», но и в общем рейтинге «Лайфинтернет» сайтов Калужской области.