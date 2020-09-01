Владислав Шапша вручил студентам символический ключ знаний

В понедельник, 31 августа, глава Калужской области Владислав ШАПША поздравил студентов КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана с началом нового учебного года.

Директор калужского филиала Андрей ЦАРЬКОВ подчеркнул, что образование, которое даёт один из самых престижных и старейших технических университетов, – гарантия фундаментального и качественного образования. Почти за 200 лет его выпускниками стали более 200 тысяч инженеров, которые стояли у истоков отечественной лесной, атомной, электронной промышленности, самолетостроения и освоения космоса.

Владислав Шапша отметил, что полученные в стенах калужского филиала университета знания помогут и нынешним студентам вписать свои имена в историю страны.

- Я желаю вам успехов, настойчивости, - сказал руководитель региона. - И, конечно, вы должны понимать, что вам предстоит сделать очень много. Все будет зависеть от вас, от вашего желания, трудолюбия и увлеченности. Я поздравляю вас с этим замечательным шагом – стать студентом лучшего вуза страны!

В заключении мероприятия студентам первого курса вручили символический ключ знаний и студенческий билет.