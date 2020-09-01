В Калужской области женщина отработает 120 часов за придуманную кражу

37-летняя жительница Боровсокого района обвиняется в ложном доносе, сообщили в понедельник, 31 августа, в областной прокуратуре.

Женщина написала заявление полицию. В нем она просила провести поверку по факту кражи у нее сумки и нанесения ей телесных повреждений. С ее слов, на нее напали неизвестные ей иностранцы.

- В ходе проверки выяснилось, что события, указанные в заявлении в действительности не происходили. В связи с этим злоумышленнице вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказали в прокуратуре.

За ложный донос суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.

Приговор в законную силу не вступил.