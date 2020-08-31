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Владислав Шапша показал главные стройки Калуги полпреду президента

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.08.2020 16:34 1 377
Владислав Шапша показал главные стройки Калуги полпреду президента

В субботу, 29 августа, в рамках рабочей поездки в Калужскую область полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь ЩЕГОЛЕВ в сопровождении главы региона Владислава ШАПШИ посетил ряд социально значимых объектов области.

В Жуковском районе полпред осмотрел экспозицию музея Г.К. Жукова в районном центре и возложил цветы к его бюсту, также он посетил дом-музей маршала в деревне Стрелковка.

В Калуге Игорь Щеголев совместно с главой региона Владиславом Шапшой ознакомился с ходом строительства кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Проректор университета Олег Шахвердов рассказал о проводимых работах, в которых задействовано порядка 600 рабочих и 35 единиц техники. Уже решены самые сложные вопросы, к концу следующего года объект будет сдан. В возводимом студенческом городке будет все необходимое для учебы, научной работы, отдыха не только студентов. Для математически одаренных детей в непосредственной близости к кампусу планируется построить специализированную школу.

На рабочем совещании в штабе строительства была также показана презентация Северного обхода Калуги, который реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ввод его в эксплуатацию завершит масштабный проект по созданию калужской окружной дороги протяженностью 83,7 км. По предварительным расчетам, интенсивность транспортного потока составит до 40 тысяч автомобилей в сутки.

На стройплощадке Дворца спорта Игорь Щеголев и Владислав Шапша осмотрели здания будущей ледовой арены и водного комплекса. Речь также шла о капитальном ремонте близлежащих жилых домов и приведении в порядок прилегающей территории.

При посещении набережной Яченского водохранилища Владислав Шапша рассказал о проекте по ее реконструкции. В настоящее время завершается ее первый этап. Полностью набережная будет реконструирована к 650-летию Калуги в 2021 году.

В беседе с полпредом Владислав Шапша коснулся и других масштабных областных проектов – «строятся школы, детские сады, развивается дорожная сеть региональная и местного значения». Выполняются планы и по благоустройству многих общественных территорий, которые, по словам главы региона, были выбраны с учетом мнения населения.

- Очень важно, что региональная и городская власть демонстрируют стратегический подход, - подчеркнул Щеголев. - Объекты, которые мы посмотрели, говорят о том, что руководство региона видит перспективные направления … и откликается на запросы жителей. Можно рассчитывать, что в результате город станет ещё более привлекательным и интересным для калужан и для тех, кто будет приезжать сюда из других регионов нашей страны и из-за рубежа, поскольку Калуга на инвестиционной карте России – одна из самых заметных точек.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 31.08.2020 16:34 1 377
Тэги: область общество владислав шапша игорь щеголев
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