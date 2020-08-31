В Калужской области обнаружили опасные аттракционы

В Калужской области прокуратура проверила аттракционы, посетителями которых чаще всего становятся дети.

- В городском парке Калуги установлен факт эксплуатации аттракционов, не отвечающих требованиям межгосударственных стандартов безопасности и технических регламентов в части устройств опасных элементов и технических средств удерживания пассажиров, - говорится в сообщении ведомства в понедельник, 31 августа.

В Обнинске, Боровском, Дзержинском и Людиновском районах аттракционная техника использовалась без медицинских средств для оказания первой помощи и средств пожаротушения.

В Кирове у индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего комплекс надувных батутов, на некоторые из них отсутствовали паспорта, руководства по эксплуатации и инструкции по хранению.

- Практически повсеместно не выполнялись требования по проведению ежедневной проверки аттракциона с фиксацией данных о его допуске к эксплуатации, информированию посетителей о правилах пользования аттракционами и установленных ограничениях по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу, - подчёркивают в прокуратуре.

Виновников ждут наказания по ч. 1 ст. 6.3, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Тем временем

В Калужской области пропала 12-летняя девочка. Подробности.