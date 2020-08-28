Владислав Шапша поздравил выпускников губернаторских групп

В четверг, 27 августа, в Калуге глава региона Владислав ШАПША вручил свидетельства выпускникам губернаторских групп, созданных на базе государственных вузов области.

В прошедшем учебном году в них обучалось 126 студентов семи вузов области – КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФ РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, КФ Финансового университета при Правительстве РФ, КФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Обнинского ИАТЭ – филиала НИЯУ «МИФИ» и КФ РПА Минюста России. В этом году 78 из них закончили полный курс обучения.

В состав молодежной команды губернатора области с 2013 года входят лучшие студенты старших курсов, которые успешно учатся и активно участвуют в общественной, научной и творческой жизни региона. Помимо основных дисциплин они изучают законодательство, организацию работы органов государственной власти и местного самоуправления. Традиционно проводятся встречи с членами регионального Правительства и экскурсии в Государственную Думу ФС РФ. Студентам выплачивается дополнительная стипендия из областного бюджета и оказывается содействие в трудоустройстве.

- Опыт показывает, что почти 90% выпускников остаётся работать на калужской земле, потому что здесь есть чем заняться, есть интересная работа и достойная зарплата, - подчеркнул Шапша. - Самое главное – есть хорошие перспективы и уверенность, что будущее Калужской области и ваше будущее может быть вместе и может быть прекрасным.