Пьяный водитель покинул место ДТП и заявил об угоне машины

38-летний житель Малоярославецкого района заявил в полицию об угоне машины. По его словам, машина стояла у дома, а потом пропала.

- Сотрудники полиции, общаясь с потерпевшим, обратили внимание на то, что гражданин по внешним признакам и поведению находится в состоянии опьянения, - рассказали сегодня, 28 августа, в областном УМВД. - Кроме того, гражданин сильно путался в своих показаниях и заметно нервничал. Тогда ему было предложено рассказать правду, после чего мужчина сознался, что факт хищения автомобиля он попросту выдумал.

Как оказалось, на самом деле заявитель выпил и сел за руль. Когда ехал по дороге, не справился с управлением и случайно зацепил стоящую на обочине машину, после покинул место ДТП. Приехав домой, мужчина спрятал свой автомобиль недалеко от места проживания и обратился в полицию с заявлением о его хищении.

По факту заведомо ложного доноса возбуждено угловное дело. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.