Депутаты Калужской и Калининградской областей обсудили молодёжную политику

В четверг, 27 августа, в Законодательном Собрании в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание круглого стола, посвящённого участию молодёжи в общественно-политической жизни Калининградской и Калужской областей.

На повестке дня было три основных вопроса – развитие волонтёрской деятельности, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение памяти о Великой Отечественной войне, а также обсуждение проекта федерального закона о государственной молодёжной политике.

Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН напомнил, что Калужскую и Калининградскую области связывают не только соглашение о сотрудничестве между двумя парламентами, но и дружба, тёплые доверительные отношения, взаимное уважение и постоянный конструктивный диалог и обмен опытом.

Говоря о волонтёрстве в Калужской области, руководитель регионального парламента отметил, что ситуация с коронавирусом существенно расширила круг людей, нуждающихся в помощи добровольцев. Виктор Бабурин рассказал о деятельности волонтёрских штабов, созданных на территории области, об акции «Мы – вместе» и о важной роли добровольцев в современном обществе:

- Это очень полезный, общественно значимый и бескорыстный труд. И результат этой непростой деятельности – искренняя благодарность людей. Считаю, что это одна из лучших форм организации подрастающего поколения. Она позволяет каждому проявить свои добрые и светлые качества.

Высказываясь по поводу патриотического воспитания молодёжи и сохранения памяти о Великой Отечественной войне, руководитель регионального парламента указал на то, что оба региона в полной мере испытали на себе все тяготы войны. Также, он выразил обеспокоенность по поводу попыток заново переписать историю и принизить роль нашего народа в этой войне.

– Наша молодёжь должна получить иммунитет против таких провокационных действий через знание фактов и правды, - заявил Виктор Бабурин. – Ведь именно им дальше нести ответственность за судьбу страны.

Затем руководитель областного парламента рассказал о том, что в целях сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны в регионе созданы десятки музеев, мемориальных комплексов, присваиваются почётные звания «Город воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».

Председатель Калининградской областной Думы Марина ОРГЕЕВА также подчеркнула особую значимость обсуждаемых вопросов.

- Вопросы молодёжной политики находятся в центре внимания органов государственной власти всех уровней, и нашего президента, – заявила она. – Талантливые, патриотично настроенные россияне способны сделать нашу страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной. При этом молодое поколение нуждается в поддержке со стороны государства, в поощрении, и надёжных социальных гарантиях. Вовлекая молодых людей в общественную деятельность, мы даём им возможность осознать свою востребованность, поверить в себя. Любое дело, к которому мы привлекаем молодёжь, должно быть креативным, динамичным, и рассчитанным на инициативу молодых людей, - отметила Марина Оргеева.

Заместитель председателя регионального парламента Александр ЕФРЕМОВ рассказал о деятельности молодёжных совещательных органов на территории Калужской области:

- В работе с молодёжью мы стараемся выстраивать понятную и простую вертикаль, начинающуюся с молодёжных советов муниципалитетов, и заканчивая выходом с инициативами в Палату молодых законодателей при Совете Федерации и молодёжный парламент при Государственной Думе. Это позволяет учитывать мнение молодёжи на местах и обязывает к содействию в решении конкретных проблем, - пояснил он.

Затем представители профильных ведомств двух субъектов и депутаты обменялись опытом работы по патриотическому воспитанию молодёжи, и работы с добровольцами.

Депутат регионального парламента Олег КОМИССАР рассказал о народном кинопроекте «Подольские курсанты», в котором самое непосредственное участие приняли калужские волонтёры. Он сообщил, что фильм уже готов к показу, и его премьера запланирована на февраль 2021 года.

В заключение участники заседания обсудили проект федерального закона о государственной молодёжной политике.

Александр Ефремов сообщил, что работа над документом началась несколько лет назад по инициативе Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. По его словам, некоторые предложения калужан нашли своё отражение в итоговом законопроекте. Он отметил, что на прошлом заседании регионального парламента документ был единогласно поддержан, и выразил надежду, что уже в этом году закон будет принят. Калининградские коллеги-депутаты также поддержали законопроект.