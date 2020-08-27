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Школьники Калужской области получат комплекты смартбоксов от Сбербанка для подключения к школьной цифровой платформе

Опубликовано: 27.08.2020 16:46 0 150

26 августа 2020 года, Калужская область - Учащиеся 75 школ Калужской области с начала нового учебного года будут осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платформы (ШЦП), разработанной в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Школьная цифровая платформа позволяет ребенку под руководством учителя, наставника учиться по персонализированной модели образования по всем предметам школьной программы. Платформа полностью соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), а также содержит авторские модули для углубленного изучения материалов по тем направлениям, которые интересны ребенку.

Также, до 1 сентября школы и учащиеся региона получат комплекты смартбоксов от Сбербанка, включающих приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом, которые позволят пользоваться всеми возможностями ЩЦП.

О планах передать нуждающимся российским семьям 25 000 смартбоксов в качестве подарка к 1 сентября Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф рассказал в июле этого года во время совещания с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Первый символический комплект смартбоксов был вручён управляющим Калужским отделением ПАО Сбербанк Андреем Ручаем Врио губернатору Калужской области

Владиславу Шапше, в ходе ежегодного регионального форума работников образования.

Передавая смартбоксы Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай подчеркнул, что банк активно участвует в реализации целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в Указе № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, выстраивания персональной траектории личностного роста, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.

Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением ПАО Сбербанк:

«Создание равных возможностей и новой образовательной среды для школьников — важная социальная задача, в решении которой Сбербанк принимает активное участие.

Школьная цифровая платформа - это собственная разработка Сбербанка, решение, которое позволяет под руководством учителя, наставника учиться по персонализиванной модели образования.

Важно отметить, что школьная цифровая платформа не заменяет учителя и очное образование – она поддерживает его, позволяя учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции и привнести в очный образовательный процесс новые формы взаимодействия с учениками».

Бесплатные комплекты смартбоксов от Сбербанка поступят в 75 школ Калужской области.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Опубликовано: 27.08.2020 16:46 0 150
Тэги: новости компаний
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