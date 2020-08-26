Федеральный министр восхитился медициной в Калужской области

Во вторник, 25 августа, Калужскую область с рабочим визитом посетил министр здравоохранения России Михаил МУРАШКО. И он с восторгом отозвался о ведущих учреждениях медицины нашего региона.

— Результат просто блестящий, — цитирует его «КГВ».

В сопровождении главы региона Владислава Шапши, заместителя губернатора Константина Горобцова, и.о. министра здравоохранения Алана Цкаева, руководителя регионального росздравнадзора Юрия Кондратьева, представителей министерства здравоохранения области, главных врачей больниц и других заинтересованных лиц Михаил Мурашко посетил медучреждения региона.

Он познакомился с перинатальным центром областной клинической больницы, где осмотрел отделения патологии новорожденных и недоношенных, родзалы, палаты интенсивной терапии для рожениц и реанимацию новорожденных. Последняя его особо поразила и восхитила:

— На мой взгляд это один из лучших центров страны, который помогает сформировать представление о качестве медпомощи. Блестящая работа специалистов, которые выхаживают детей от пятисот граммов. И как итог — очень важный показатель команды по спасению малышей — самая низкая младенческая смертность по стране.

Действительно построенный в 2016 году перинатальный центр принял уже 11679 детей. Здесь создано все для безопасности и комфорта мам и малышей: оперблок с новейшим оборудованием и 11-ю индивидуальными родильными залами, а также комфортабельные палаты, оснащенные душевыми кабинами и туалетами.

В родильном блоке осуществляется постоянный мониторинг состояния мамочки и плода. В отделении новорожденных внедрены технологии наиболее ранней диагностики заболеваний новорожденных детей для исключения врожденных пороков сердца, врожденных инфекционных заболеваний.

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных оснащено самым современным оборудованием и открыто для родителей, где их обучают, с максимальным вовлечением в процесс, выхаживанию детей.

Далее Михаил Мурашко познакомился с суперсовременными операционными и реанимацией больницы скорой медицинской помощи имени К.Шевченко. Он бывал в этой больнице несколько лет назад и был рад произошедшим переменам. Теперь здесь все оснащено в соответствии с самыми высокими требованиями, что позволяет оказывать медицинскую помощь на очень высоком уровне.

Осмотрел министр и недавно открывшийся в больнице симуляционный центр, предназначенный для ежедневной работы студентов старших курсов медфакультета КГУ им. К.Э. Циолковского, ординаторов и молодых врачей.

— Я считаю, что регион движется в правильном направлении и в сфере здравоохранения заслуживает самой высокой оценки, признания своего профессионализма, — подвел итог рабочего визита министр здравоохранения РФ.