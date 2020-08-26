Калужский хлебокомбинат приглашает в гости к Ржанику

В фирменных магазинах Калужского хлебокомбината вы можете постоянно открывать для себя новые виды вкусного хлеба.

Каждый день люди заходят сюда, радуются запаху свежей выпечки, покупают любимый хлеб к ужину и торопятся домой. Пройти мимо фирменного магазина «У Ржаника» невозможно.

Здесь всегда чистенько, уютно и столько всего вкусного! А какой сногсшибательный аромат сдобы и настоящего мягкого хлеба! Зайти к Ржанику теперь можно почти в каждом районе Калуги.

Если в июне в городе было 7 фирменных магазинов, то сейчас — уже 12! К концу сентября планируется открытие ещё 7 магазинов. И это только начало.



Как в советские времена

Глядя на прилавок, глаза разбегаются. На выбор — более 40 разновидностей хлеба. Чем же угощает Ржаник?

Конечно, в первую очередь возьмите ржаной «черный» на живой закваске. Именно такой, выпекавшийся ещё в советское время, хлеб помнят наши родители: ноздреватый, плотный, он медленно черствел, а если оставался, из него в духовке делали хрустящие сухарики. На Калужском хлебокомбинате до сих пор ржаной хлеб производят по традиционным рецептам: «Дарницкий», «Старообрядческий», «Столичный». И для здоровья калужан в нём есть полезная добавка, йодказеин.

На живой закваске с патокой готовится «Орловский», из муки ржаной обдирной в сочетании с пшеничной и тмином — ароматный «Рижский», попробуйте и новые вкусы ржаного хлеба, «Деревенский» и «Бабушкин», эти хлеба— хиты продаж сейчас. А какой здесь «Бородинский», просто отменный! На Калужском хлебокомбинате его пекут таким, каким он и должен быть: тяжёлым, в меру плотным, с потрясающим ароматом. И очень сытный! Технология его приготовления достаточно сложная. Калужский хлебокомбинат соблюдает всю необходимую цепочку, и поэтому его «Бородинский» — один из лучших, как в старые добрые времена.

Любят калужане и батон «Нарезной». Он есть традиционный, а есть обогащённый витаминами группы B. Приятный пшеничный аромат, выразительный вкус, хрустящая румяная корочка. Отрезаешь, кладёшь сверху пару кусочков сливочного масла и уплетаешь за обе щёки. С чаем, кофе — красота! А ещё есть багет «Чесночный», батон «Горчичный», белый хлеб «Луковый» и «Никитский», приготовленный на молоке, «Хорватский» с семечками подсолнечника, кукурузной мукой и сыром. Главное, удержаться и донести до дома.

Для хорошего настроения

Конечно, вкус у всех разный: ­кому-то нравится классика, ­кто-то любит пробовать новое, необычное, а ­кто-то и вовсе следит за фигурой и предпочитает лайт-вариант. Поэтому, кроме разновидностей тёмного и белого хлеба, у Ржаника в запасе — хрустящие чиабатты, приготовленные по итальянским рецептам, румяные фитнес-­булочки с семечками, морковью, семенами льна, кунжутом и овсяными хлопьями, булочки «Чемпион», испечённые из специальной «Спортивной» хлебопекарной смеси с добавлением отрубей, здоровое питание и фигуре точно не повредит. Много видов бездрожжевого хлеба, например, «Вита плюс», «Богородский». А к чаю — «Совитал фруктовый» — шикарный хлеб с черносливом, курагой, орехами, мёдом, изюмом. Вот и секрет счастья!

Есть у Ржаника и всевозможные булочки, сдобная выпечка. К любому празднику, детей побаловать или просто для настроения — чудесные кексы, рулеты, слойки, ромовые бабы, пироги с разными начинками, пирожные, в том числе и обожаемая всеми «Картошка», эклеры и торты «Прага», «Наполеон», «Любимая птичка», «Нежность», «Сказка»… День города можно отметить вкусно, порадуйте близких!







Горячий хлеб из холодильника

Хотите дома испечь настоящий хлеб буквально за 10 минут? Думаете это невозможно? Ноу-хау Ржаника — замороженные изделия. Их поставляют в магазин практически готовыми, подвергнув глубокой заморозке. Такой полуфабрикат хранится до трех месяцев. Он не требует кулинарного мастерства или ­какой-то особой технологии: положите на противень, поставьте в духовку или микроволновку на 7–10 минут — и готово. Свежий, хрустящий хлеб, как из самой настоящей пекарни, на вашем столе. Удобно и быстро! Теперь вы можете иметь дома стратегический запас хлеба на несколько дней, недель, а если надо, то и месяцев! Вы можете размораживать и выпекать его по мере необходимости к каждому обеду, это совсем не сложно.

Настоящий хит — замороженные багеты — пользуется неизменным успехом. Но у Ржаника есть не только они. Дети и взрослые любят сосиски в тесте, слойки с мясом, ветчиной и сыром, картошкой, апельсином, клубникой. Все готовится дома за 5 минут. Ингредиенты для замороженных полуфабрикантов — только высокого качества и только натуральные. Это принципиальная позиция Калужского хлебокомбината, ведь продукцию здесь делают для своего родного города.

Здесь рады всем

Приходите к Ржанику за свежайшим хлебушком! А в дополнение к любимому хлебу и булочкам здесь есть качественные молочные продукты от калужских производителей: молоко, кефир, творог, сметана, десерты. Ржаник всегда радушно встречает покупателей и приглашает в гости.

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Ул. Карла Либкнехта, 8,

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Ул. Грабцевское шоссе, 4Б (городской рынок),

Ул. Гурьянова, 18,

Ул. Звёздная, 11,

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Ул. Герцена, 34,

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