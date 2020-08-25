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В Законодательном собрании наградили победителей конкурса на лучший школьный музей Великой Отечественной войны

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.08.2020 16:48 0 161
В Законодательном собрании наградили победителей конкурса на лучший школьный музей Великой Отечественной войны

Во вторник, 25 августа, в Калуге в Законодательном Собрании области наградили победителей конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Итоги конкурса, который был приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы, подвели ещё в конце апреля, но из-за пандемии церемонию награждения пришлось отложить.

С ослаблением карантинных мер было решено собрать призеров и победителей в формате круглого стола и обсудить роль школьных музеев в патриотическом воспитании детей и подростков.

Поприветствовав участников, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН отметил:

- Патриотическое воспитание в школе имеет огромное значение. Неслучайно на это обратил внимание и наш президент Владимир Путин, сказавший об усилении воспитательной работы в школах. Безусловно, наличие школьных музеев, уголков играет в этом важную роль. У нас в регионе каждый квадратный метр полит кровью защитников Отечества. Мы сегодня проводим много мероприятий по перезахоронению, увековечиванию памяти погибших воинов. Но самое главное - эту память передать последующим поколениям, что и происходит в школьных музеях.

- Встречаясь со школьниками, я вижу, что ребята очень интересуются событиями тех времен, - рассказал в свою очередь почетный гражданин Калужской области Николай АЛМАЗОВ. - О них много написано, но живое слово ветеранов, которые приходят в классы и музеи, воспринимается несравнимо лучше.

По его словам, события Великой Отечественной войны, происходившие на территории области, значимы для всей страны. Он напомнил о боях у Кременок, где войска 43-й армии остановили продвижение врага на Москву, Ильинских рубежах, где фашистов в течение почти двух недель сдерживали Подольские курсанты, дав время перебросить к столице силы из Сибири и Дальнего востока, Зайцевой горе, Гнездиловских высотах.

- У нас много того, что нужно и дальше изучать, где-то копить эти материалы. Это нужно делать в музеях с тем расчетом, чтобы и ребята и взрослые знакомились с ними, - добавил Алмазов.

- Школьные музеи на конкурсе были представлены очень достойно, - так считает член конкурсной комиссии Ольга КЛЮКОВСКАЯ. При этом, по ее мнению, музеи городские могут многому поучиться, посмотрев на отчеты школ из сельской местности.

- Видно, что во всех школьных музеях работают энтузиасты, люди, которые преданы этому делу, - сказала она.

В числе победителей конкурса музей Козельской школы № 3. Ученица этой школы Наталья КОШЕЛЕВА рассказала о том, как строится работа по патриотическому воспитанию юных козельчан и как формируются экспозиции музея:

- Поисковиками был собран материал о военных передвижных госпиталях на территории района, эскадрильи «Нормандия-Неман», о героях-козельчанах, о женщинах-партизанах, о жителях. Мы встречаемся с ветеранами, краеведами. Многие проекты, реализуемые в школе, начинаются именно в музее, - сказала она.

Она напомнила о том, что председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин участвовал в открытии музея после реконструкции и пригласила его 1 сентября на урок, посвященный 75-летию Великой Победы.

Руководитель еще одного музея – победителя конкурса - из села Высокиничи Оксана Томаш рассказала, что Высокиничи находились в годы войны на том последнем рубеже, где на подходе к Москве был остановлен враг. Здесь совершил свой подвиг учитель истории, командир танка Николай Химушин.

- Наша школа является центром патриотического воспитания. И оно не заканчивается на уроках истории. Внеклассная работа идет именно в музее, - подчеркнула она.

Подводя итоги, Виктор Бабурин отметил, что вся страна, все регионы готовились торжественно отметить 75-летие Великой Победы:

- Из-за пандемии многое пришлось менять, менять формат этого празднования. Но праздник не закончился одним днем - 9 мая. Мы продолжаем проводить мероприятия в честь Великой Победы.  Сегодня мы отмечаем роль школьных музеев и нацеливаем всех на то, чтобы эта работа была продолжена. Нам очень хотелось поощрить тех людей, которые занимаются школьными музеями, собирают вокруг себя детей, передают чувство патриотизма, гордости и любви к Отечеству, - добавил председатель, выразив надежду на то, что конкурс станет ежегодным.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.08.2020 16:48 0 161
Тэги: законодательное собрание
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