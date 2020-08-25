За порчу экологии руководство завода заплатило 60 тысяч

Руководство калужского завода по производству альтернативного топлива привлечено к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства, сообщили сегодня, 25 августа, в областной прокуратуре.

Экологические нормы были нарушены при обращении с твердыми коммунальными отходами на промплощадке.

- Производственная площадка не имеет системы сбора и очистки ливнестоков, допускаются факты размещения отходов на площадках без твердого покрытия и навеса с нарушением требований нормативной и технической документации, - уточняют в прокуратуре.

Кроме того, на площадке отсутствовала обваловка и ограждение, что свидетельствует о выносе легких фракций отходов за периметр площадки.

В отношении предприятия было внесено представление и возбуждены дела об административных нарушениях.

После чего руководство предприятия приняло меры к приведению объекта размещения отходов в соответствие с установленными требованиями. Виновные в нарушениях также привлечены к административной ответственности. Они заплатили штраф на общую сумму больше 60 тысяч рублей.