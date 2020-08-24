В Калужской области энергетика осудили за смерть подчиненного

В Кирове суд вынес приговор в отношении энергетика предприятия, виновного в нарушении охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в областной прокуратуре.

Несчастный случай произошел 23 октября 2019 года. Электрики ремонтировали сломавшийся кран. И в нарушение техники безопасности поднялись к крану не через его кабину, а вышли на подъездные железнодорожные пути. Находиться людям на них категорически запрещено.

В результате работающий на подъездных путях кран придавил одного из электриков, что привело к его гибели. Контролировать работу электриков должен был как раз подсудимый. Чего он, по версии следствия, не сделал.

При этом сам подсудимый вину не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

- Приговор суда в силу не вступил. Его можно обжаловать в течение 10 суток, - уточняют в прокуратуре.